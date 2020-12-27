İçişleri Bakanlığı'ndan Yıldırım-17 Besta operasyonu açıklaması!

Kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK’ya ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Van’da 3 bin 251 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Yıldırım-17 Besta operasyonu devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (148) terörist etkisiz hale getirilmiş, (77) işbirlikçi yakalanmış, (571) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak; İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan "YILDIRIM-17 BESTA" Operasyonu devam etmektedir.

Bahse konu operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (3.251) personel [(197) operasyonel tim] görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (148) terörist etkisiz hale getirilmiş, (77) işbirlikçi yakalanmış, (571) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur