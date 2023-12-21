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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023, 11:33 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 12:03

Bağdat Caddesi'nde Corvette'le kaza yapan Vale: Lüks arabayı pert etti 💥 Milyonluk kaza kamerada! 🎥 O vale ATV Haber'e konuştu!

Bağdat Caddesi'nde Corvette'le Kaza Kamerada... Kadıköy’de sürücüsünün park etmesi için verdiği Chevrolet Corvette marka lüks otomobil ile Bağdat Caddesi'ne çıkan bir vale, iddiaya göre yüksek hızla giderken aracın kontrolünü kaybedip ve kaza yaptı. Milyonluk kazanın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Lüks arabayı pert eden vale ATV Haber'e kazanın perde arkasını anlattı.

Bağdat Caddesi'nde Corvette'le Kaza Kamerada... Kadıköy'de sürücüsünün park etmesi için verdiği Chevrolet Corvette marka lüks otomobil ile Bağdat Caddesi'ne çıkan bir vale, iddiaya göre yüksek hızla giderken aracın kontrolünü kaybedip ve kaza yaptı. Milyonluk kazanın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Lüks arabayı pert eden vale ATV Haber'e kazanın perde arkasını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de sürücüsünün park etmesi için verdiği otomobil ile Bağdat Caddesi'ne çıkan bir vale, iddiaya göre yüksek hızla giderken aracın kontrolünü kaybetmiş ve kaza yapmıştı. Kazanın detayları ortaya çıkarken kaza anında yanında valenin yanında bulunan işletme müdürünün işine son verildiği öğrenildi. Bu olayın ardından 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren vale çalışma şartları, yeterlilik belgesi alma zorunluluğu tekrar gündeme geldi. Yaşanan kazaların ardından oluşan maddi ve manevi zararları kimin karşılayacağı ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

İŞLETME MÜDÜRÜNÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Öte yandan Bağdat caddesinde yaşanan kazada sürücü koltuğunda oturan vale İlker Deniz'in kaza anında yanında işletme müdürünün olduğu, görüntüleri de müdürün kayıt altına aldığı öğrenildi. Vale Deniz olayla ilgili, hızla gelen bir motora çarpmamak için hızlı bir hamle yaptığını o sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Kaza sonrası araç sahibinin aracın başına gelerek 'Sana bir şey olmasın, araç önemli değil' dediği öğrenildi. Vale İlker Deniz'in mesleki yeterlilik belgesi sahibi olduğu, kaza anında yanında bulunan ve o anları kayıt altına alan işletme müdürünün de işine son verildiği öğrenildi.

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