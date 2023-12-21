SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023, 13:14 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 13:22

💥 Mersin Mezitli kaza haberi! Feci kaza kamerada... Otomobile çarpan kamyonet takla attı: 1 ölü 🚗🚚💔

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesinde meydana geldi. Tece Polis Karakolu ışıklarında yukarıdan dağ yönünden aşağı doğru kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen H.K. idaresindeki otomobille, GMK Bulvarı Anamur yönünde sarı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen F.D. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyonet ise takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak araçlardan çıkarılan 2 sürücü, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan otomobil sürücüsü H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanı devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre yavaş bir şekilde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile seyir halinde iken, GMK Bulvarı üzerinde hızla gelen kamyonet yandan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyonet ise takla atıyor.

SIRADAKİ VİDEO
AK Parti'den Yerel Seçim Hazırlıklarına Hızlı Start: 81 İl İçin SKM Başkanları Atandı! 3 aşamada 'Gerçek Belediyecilik'
21.12.2023Perşembe
Muş Varto'da Dehşet Anları: 🐕 Yaşlı Kadına Köpek Saldırısı Anı Kamerada! 🎥 Teyze Can Havliyle Kurtuldu 🚨
21.12.2023Perşembe
💥 Esenyurt'ta Lavabo Açıcı Faciası: 21 Yaşındaki Genç Yanarak Hastanelik Oldu 🔥🚑
21.12.2023Perşembe
Bağdat Caddesi'nde Corvette'le kaza yapan Vale: Lüks arabayı pert etti 💥 Milyonluk kaza kamerada! 🎥 O vale ATV Haber'e konuştu!
21.12.2023Perşembe
Ekrem İmamoğlu'nun bitmeyen diyeti! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Villasını 80 metrekare daha büyüttü
21.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun aday savaşı! 03:30
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun aday savaşı!
21.12.2023Perşembe
Okan Bayülgen’den Gazze’ye destek mesajı: Dünya seyirci kalıyor! 00:45
Okan Bayülgen'den Gazze'ye destek mesajı
21.12.2023Perşembe
2024 asgari ücret zammında sona doğru! Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber’de rakam verdi 39:09
Son 30 yılın en büyük zammı mı olacak?
21.12.2023Perşembe
MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 21 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program 📡 Full bölüm Youtube izle 00:36
📡 ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 🔴 21 Aralık 2023
21.12.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA