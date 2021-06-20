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Bağcılar'da motosiklete çarpmamak için hamle yapan otomobil takla attı!

Bağcılar'da motosiklete çarpmamak için hamle yapan otomobil takla attı!
20.06.2021 22:18
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Son dakika haberi... Bağcılar'da, sürücüsünün önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yaptığı otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza yapan otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.  İşte ayrıntılar...


Son dakika haberi... Bağcılar'da, sürücüsünün önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yaptığı otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza yapan otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. İşte ayrıntılar...
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