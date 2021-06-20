Bağcılar'da motosiklete çarpmamak için hamle yapan otomobil takla attı!

Son dakika haberi... Bağcılar'da, sürücüsünün önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yaptığı otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza yapan otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. İşte ayrıntılar...