Bafra'da dehşet! Kazada karısı ve eşi ölmüştü! O doktor tutuklandı!

12 Eylül günü Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi Asarkale mevkisinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Doktor Serdar Kıyak (32) idaresindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü.

Acı Bilanço: Anne ve Bebek Hayatını Kaybetti

Korkunç kazada sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve henüz 1 yaşında olan oğlu Poyraz Kıyak yaşamını yitirdi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Serdar Kıyak ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Kıyak'ın Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olduğu öğrenildi.

Soruşturma Derinleşti: Şüpheler Cinayet Üzerine Yoğunlaştı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından resen adli soruşturma başlattı. İlk etapta "kaza" olarak değerlendirilen olay, toplanan deliller ve yapılan incelemeler sonucunda farklı bir boyut kazandı. Soruşturmayı yürüten ekipler, Serdar Kıyak hakkında gözaltı kararı verdi.

Doktor Serdar Kıyak Tutuklandı: Suçlamalar Ağır

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Serdar Kıyak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kıyak, çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Başsavcılık'tan Kamuoyuna Duyuru: "Soruşturma Titizlikle Sürüyor"

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini vurguladı. Aksoy, kamuoyuna saygıyla duyurulan bu gelişmelerle birlikte, olayın tüm detaylarının aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.