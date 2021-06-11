Bafra haber son dakika! Barakada silahlar konuştu! 3 arkadaşını vurarak öldürdü! Dehşet evi böyle görüntülendi

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj kıyısında bir barakada arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada Oğuz Bircan tabanca ile ateş ettiği Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş ve İsmail Varol'u öldürdü. Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.