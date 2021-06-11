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Bafra haber son dakika! Barakada silahlar konuştu! 3 arkadaşını vurarak öldürdü! Dehşet evi böyle görüntülendi

Bafra haber son dakika! Barakada silahlar konuştu! 3 arkadaşını vurarak öldürdü! Dehşet evi böyle görüntülendi
11.06.2021 09:47
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Samsun'un Bafra ilçesinde baraj kıyısında bir barakada arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada Oğuz Bircan tabanca ile ateş ettiği Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş ve İsmail Varol'u öldürdü. Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.


Olay, saat 04.30 sıralarında Bafra ilçesi Kolay Mahallesi'nde bulunan Derbent Barajı'nda meydana geldi. Barajın kenarında bir barakada vakit geçiren Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Oğuz Bircan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Bircan, belinden çıkardığı tabanca ile Yüksel, Önbaş ve Varol'a ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişiniin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan Oğuz Bircan ise silahıyla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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