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HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak geliyor! | 11 Haziran 2021 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak geliyor! | 11 Haziran 2021 hava durumu
11.06.2021 10:36
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Bugün hava nasıl olacak? Sorusunun cevabı araştırılırken Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile İç Anadolu'nun güney ve batısı, Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu…


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