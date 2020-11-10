A Haber ekranlarına konuk olan Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in zafer konuşmasını değerlendirirken Nahçıvan detayına dikkat çekti. Anlaşmadaki Nahçıvan detayının çok önemli olduğunu hatırlatan Hamzayev, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev altını çizerek söyledi ‘Karabağ sorunuyla direkt ilişkisi olmasa da ben kendim istedim ki Nahçıvan’la Azerbaycan’ı birleştiren bir koridor mutlaka oluşturulsun.’’ bu da demek oluyor ki otomobilimize binerek direkt Nahçıvan’a, Nahçıvan’dan Türkiye’ye rahatlıkla gidip gelebileceğiz. Karabağ zaferi kadar bu yolun olması da önemli.’’ ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev kritik anlaşmadaki Nahçıvan detayına dikkat çekti
- Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev kritik anlaşmadaki Nahçıvan detayına dikkat çekti
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