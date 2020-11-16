Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı ile Aydın-Denizli Otoyolunun temel atma töreni bugün gerçekleştirilecek. Ege’nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak olan proje için başlangıç verildi. Proje kapsamında İzmir-Antalya arası 7 saatten 3 saate inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile Aydın-Denizli Otoyolunun temel atma töreni bugün gerçekleştirilecek. Ege'nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı bir birine bağlayacak olan otoyol projesi için başlangıç verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyolunun çok başarılı bir ihale olduğunu belirtmişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, "Aydın-Denizli Otoyolu sözleşmesi imzalandı", Milletvekili Şahin Tin ise, "Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ilk kazmayı vuruyoruz, çalışmalar başlıyor" şeklinde sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.

"Ege'mizin iki önemli merkezi arasında köprü olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karamismailoğlu, akşam saatlerinde sosyal medyadan Aydın - Denizli otoyol projesi için paylaşımda bulundu. Bakan Karamismailoğlu, "Efeler diyarı Ege'mizin iki önemli merkezi arasında köprü olacak projemiz Aydın - Denizli Otoyolu için yarın temel atıyoruz!" dedi. Bakan Karamismailoğlu'nun temel atma töreni için bugün saat 11.00'de Denizli Çevre yolu Salihağa kavşağında olması bekleniyor.