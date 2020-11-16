İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldığını iddia ederek, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldı. Devlete karşı durma ve bölücülükle suçlanıyor" iftirasında bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre ön incelemenin kampanyada kamu kaynakları kullanıldığı için başlatıldığı belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldığı iftirasında bulundu ve şunları söyledi "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldı. Devlete karşı durma ve bölücülükle suçlanıyor"

İBB SÖZCÜSÜ YALANI DEVAM ETTİRDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun da Twitter'dan yaptığı açıklamada Meral Akşener'in ortaya attığı yalanı devam ettirdi. Ongun, kamu kaynağı kullanımıyla ilgili yapılan incelemeyi saklayarak sadece "T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında "Ya Kanal Ya İstanbul" "Kanal İstanbul'a Kimin İhtiyacı Var" afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İDDİALARI TEK TEK YALANLADI

İçişleri Bakanlığı ise bir açıklama yaparak söz konusu soruşturmanın bölücülükle ve devlete karşı durmayla ilgili olmadığını aksine kamu kaynağı kullanmayla ilgilisi olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral AKŞENER'in 16 Kasım 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon kanalında Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı, kendisinin bölücülükle suçlandığı şeklinde beyanlarının olduğu, bazı basın yayın organlarında da benzer değerlendirmelerde bulunulduğunun anlaşılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

"ÖN İNCELEME İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Devlet Projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine 17.08.2020 tarihli onay ile konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.

"KAMU KAYNAĞI KULLANILARAK İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİNE AYKIRI HUSUSLAR YER ALDIĞI GÖRÜLDÜ"

Onaya tabi konular incelendiğinde; Belediyelerin, Anayasa'da ifadesini bulan "İdarenin Bütünlüğü İlkesi" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede idari vesayet denetimine tabi oldukları, Belediye Kanunu gereğince Belediye başkanının görevleri arasında bulunan "Beldenin ve Belediyenin Hak ve Menfaatlerini Koruma" görevinin belediyeye verilen görevlerle sınırlı olduğu, "Ya Kanal Ya İstanbul" şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve "Devletin Egemenlik Yetkisi"ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı görülmektedir.

"BÖLÜCÜLÜK SUÇLAMASI BULUNMAMAKTADIR"

Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır.

"PROJEYE KARŞI ÇIKMASI SORGULANMIYOR"

Bütün soruşturmalarda olduğu gibi, 17.08.2020 tarihli onaya dayalı araştırma/ön incelemede de Mülkiye Müfettişimiz tarafından 09.11.2020 tarihli yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İMAMOĞLU'ndan ifade talebinde bulunulmuş, talep yazısında onayda yer alan konular tekrarlanarak, kendisinden (7) gün içinde yazılı ifadesini vermesi istenmiştir.

İfade talep yazısında Sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır. "