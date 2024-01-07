AYDIN AK PARTİ Belediye Başkan adayı MUSTAFA SAVAŞ oldu! AK Parti 2024 Aydın Belediye Başkan adayı MUSTAFA SAVAŞ kimdir?

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin Aydın belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Aydın AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...

AK PARTİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK PARTİ

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mustafa Savaş oldu.

MUSTAFA SAVAŞ KİMDİR?

1965 yılında Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Müfettiş Yardımcısı olarak Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. Halk Bankasında Müfettişlik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve 2002-2015 yılları arasında Kredi, Bütçe, Mevduat ve Risk Yönetimi alanlarında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, bankanın yeniden yapılanmasında ve bankanın ilk halka arzında aktif olarak görev aldı. Ayrıca, 2009 yılında yaşanan Dünya Finansal Krizinde Halk Bankasına kredi borcu olan reel sektörün rahat bir nefes alması için "Borç Yapılandırma Programı'nı" uygulamaya koydu. Halk Sigorta, Halk Yatırım, Halk Emeklilik, Bankalar arası Kart Merkezi ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

26.Dönem Milletvekili, MKYK Üyeliği yanında AK Parti Genel Merkezi'nde Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 27.Dönem Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 27.Dönem'de Genel Kurul'da kabul edilen 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifini, 7222 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ve 7434 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 3 farklı Kanun Teklifini TBMM'ye sundu. 28. Dönem Aydın Milletvekili Savaş, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına tekrar seçilerek görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.