İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Ayasofya'da Fetih Suresi ve Fetih Duası okundu. Başkan Erdoğan etkinlikte Fetih Suresi'nin mealini açıkladıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu! Başkan Erdoğan Türkçe mealini açıkladı
29.05.2020 22:57
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