Avukat Serdar Öktem cinayetinde 13 şüpheli adliyede
Zincirlikuyu’da avukat Serdar Öktem’in uzun namlulu silahlarla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9’u tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi.
Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından şüphelilerin kullandığı araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş halde bulundu. Taksiyle kaçan şüpheliler, Odayeri mevkiinde durdurulan araçtan inip ormana kaçtı ancak kısa sürede yakalandı.
Silahlar ve ekipmanlar ele geçirildi
Bölgede yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. 2'si 18 yaşından küçük 5 kişiyle birlikte onlara yardım eden bir şüpheli de gözaltına alındı.
Toplam 13 kişi gözaltında
Saldırıyı gerçekleştirenlerle bağlantılı oldukları değerlendirilen 7 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.
9 kişi için tutuklama talebi
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.