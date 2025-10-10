PODCAST CANLI YAYIN
Avukat Serdar Öktem cinayetinde 13 şüpheli adliyede

Avukat Serdar Öktem cinayetinde 13 şüpheli adliyede

Zincirlikuyu’da avukat Serdar Öktem’in uzun namlulu silahlarla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9’u tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi.

Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından şüphelilerin kullandığı araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş halde bulundu. Taksiyle kaçan şüpheliler, Odayeri mevkiinde durdurulan araçtan inip ormana kaçtı ancak kısa sürede yakalandı.

Silahlar ve ekipmanlar ele geçirildi

Bölgede yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. 2'si 18 yaşından küçük 5 kişiyle birlikte onlara yardım eden bir şüpheli de gözaltına alındı.

Toplam 13 kişi gözaltında

Saldırıyı gerçekleştirenlerle bağlantılı oldukları değerlendirilen 7 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

9 kişi için tutuklama talebi

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bunlar da Var

Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle