Avukat Serdar Öktem cinayetinde 13 şüpheli adliyede

Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından şüphelilerin kullandığı araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş halde bulundu. Taksiyle kaçan şüpheliler, Odayeri mevkiinde durdurulan araçtan inip ormana kaçtı ancak kısa sürede yakalandı.

Silahlar ve ekipmanlar ele geçirildi

Bölgede yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. 2'si 18 yaşından küçük 5 kişiyle birlikte onlara yardım eden bir şüpheli de gözaltına alındı.

Toplam 13 kişi gözaltında

Saldırıyı gerçekleştirenlerle bağlantılı oldukları değerlendirilen 7 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

9 kişi için tutuklama talebi

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.