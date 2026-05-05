Denizli’de sarraf dehşeti: 100 kilo altınla kayıplara karıştı!
Denizli’nin Çivril ilçesinde 30 yıldır kuyumculuk yapan S.Ç., müşterilerine ait yaklaşık 100 kilogram emanet altınla ortadan kayboldu. İlçeyi ayağa kaldıran olayda, yurt dışına kaçtığı belirlenen şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
30 Yıllık Güven Suistimal Edildi
Denizli'nin Çivril ilçesinde yıllardır esnaflık yapan sarraf S.Ç., iddiaya göre güven ilişkisi kurduğu müşterilerinin kendisine emanet ettiği yaklaşık 100 kilogram ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Cuma gününden bu yana kapalı olan dükkanın önünde toplanan vatandaşlar, sarrafa ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayarak polis merkezine akın etti.
25 Kilogram Altına El Konuldu
İhbarlar üzerine Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin iş yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Savcılık talimatıyla dükkana giren ekipler, içeride kalan yaklaşık 25 kilogram altına el koyarak muhafaza altına aldı. Ancak geri kalan büyük miktardaki altının şüpheli tarafından önceden nakledildiği belirlendi.
Kırmızı Bülten Çıkarıldı
Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, S.Ç.'nin yurt dışına kaçtığını tespit etti. Adli makamların girişimiyle şüpheli hakkında uluslararası düzeyde arama kararı olan kırmızı bülten çıkarıldı. Mağdur vatandaşlar toplu halde hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanırken, polis ekipleri şüphelinin bağlantılarını ve kaçış rotasını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.