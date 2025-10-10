‘Ajans’ adı altında kataloglu fuhuş ağına polis operasyonu!

Bursa merkezli 6 ilde "ajans" adı altında kurulan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 23 kadın fuhşa zorlanmaktan kurtarıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Soruşturmada, "ajans" adı altında kurulan yapı üzerinden yabancı uyruklu kadınların yüksek kazanç vaadiyle kandırılarak Türkiye'ye getirildiği ve fuhşa zorlandığı belirlendi.

Para trafiği ve katalog sistemi tespit edildi

Teknik ve fiziki takiplerde, örgütün kadınların fotoğraflarını "katalog" şeklinde müşterilere gönderdiği ve uygunsuz sitelerden müşteri temin ettiği ortaya çıktı.

Elde edilen gelirlerin bir kısmına örgüt üyelerinin el koyduğu, banka hesaplarında fuhuştan elde edilen yüklü miktarda para trafiği tespit edildi.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Sabah saat 07.00'de Bursa, Trabzon, İstanbul, Adana, İzmir ve Ordu'da yapılan baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 9'u Türk, 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere 23 mağdur kadın kurtarıldı.

Emniyet birimleri, kamu düzenine yönelik bu tür suçlara karşı çalışmaların kararlılıkla süreceğini açıkladı.