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Avcılar’da araç hırsızlığı operasyonu kamerada
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Avcılar'da araç hırsızlığı operasyonu kamerada

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 15:45

Avcılar’da, birçok ilçede otomobil ve kamyonet çalınmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan ve 17 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince gerçekleştirilen birçok ilçede otomobil ve kamyonetlerin çalınmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan ve 17 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, çalıntı araçların tespiti için Avcılar'da denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, birçok ilçeden çalınan çeşitli marka otomobil ve kamyonetin çalınması olayıyla ilişkisi olduğu tespit edilen ve 17 suç kaydı olduğu belirlenen A.Ç., (24) gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli A.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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