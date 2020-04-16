Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ülkemizde de etkisini gösteriyor. Sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak hastalar için ellerinden geleni yapıyor. Peki koronavirüs tedavisi nasıl yapılıyor? Yoğun bakım ünitelerinde neler yaşanıyor? ATV Haber, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak koronavirüs yoğun bakım ünitelerinden birine girdi. İşte koronavirüs yoğun bakım ünitelerinde yaşanan o süreç...
ATV Haber, koronavirüs yoğun bakımında! Türk televizyonlarında bir ilk16.04.2020 21:36
- ATV Haber, koronavirüs yoğun bakımında! Türk televizyonlarında bir ilk
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