Son dakika: İdlibliler ateşkesin ardından dönüşe geçti: "Allah Erdoğan'ı korusun" 06.03.2020 16:07

Son dakika haberi... Rejimin saldırılarından kaçtıktan sonra Türkiye’nin güvenli hale getirdiği Fırat Kalkanı Bölgesi’ne gelip çadırda yaşayan İdlibliler, gece saatlerinde sağlanan ateşkesin ardından bugün evlerine dönmeye başladı. Dönüşe geçen bir sivil "Erdoğan selamlıyorum, Allah onu korusun ve başımızdan eksik etmesin" dedi. Diğer sivil ise "Bombalamalardan kaçtık, kötü durumdaydık ve şu an durumumuz iyi olarak dönüyoruz. Esad'a söyleyecek lafım yok bizi süründürdü. Erdoğan'ı selamlıyorum" dedi.