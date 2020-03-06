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Son dakika: ABD'den, ile arasında varılan " anlaşmasına" destek

Son dakika haberi... ABD yönetimi, ile arasında varılan anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 08:58
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 09:01
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ABD'den İdlib ateşkes anlaşmasına destek

ABD , konusunda yapılan anlaşmasına ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün İdlib'de çok tehlikeli bir durumun bertaraf edilmesine ve Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırılar sonucu ortaya çıkan korkunç insani krizi hafifleteceğini umut ettiğimiz Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bununla beraber ABD'nin, müttefiki ile ateşkesin detaylarını görüşmeyi beklediği belirtilen açıklamada, "Artık en önemli kısım, Esed ve destekçilerinin sürekli bir ateşkesin öngörüldüğü bu anlaşmaya uyup uymayacağını görmek olacak." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'deki çatışmaya son vermenin tek yolunun, ülke çapında ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler () Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı kapsamında siyasi çözüm olduğu vurgulandı.

Türk ve Rus heyetleri arasında 'da yapılan görüşmeler sonucunda dün Cumhurbaşkanı ile Devlet Başkanı , İdlib'de bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

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