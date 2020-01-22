Asıl kaos şimdi başlıyor! La Casa De Papel'den 4. sezon tanıtımı! La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor? 22.01.2020 12:05

La Casa De Papel 4. sezon için geri sayım başladı. Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinin yeni sezon çekimleri sürüyor. Yapımcılığını Alex Pina'nın yaptığı sürükleyici ve heyecanlı hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin 4. sezon tarihi belli olduu. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor? İşte La Casa De Papel yeni sezon tanıtımı...

La Casa De Papel 4. sezon tarihi belli oldu. Başrollerinde Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte ve Pedro Alonso'nun yer aldığı La Casa De Papel dizisinin üçüncü sezonu izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Son sezonun ardından 4. sezon için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Netflix tarafından yapılan paylaşımda 4. sezonun tarihi duyuruldu. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor? İşte La Casa De Papel yeni sezon tanıtımı...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de sevenleriyle buluşacak.

Bu sezon ile birlikte final yapması beklenen dizinin yine 9 bölümden oluşacağı bekleniyor.

Netflix tarafından yayınlanan videoda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi oyuncular yer alıyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.

2. Bölüm

Profesör, kardeşinin planını uygulayıp İspanya Merkez Bankasını hedef almak için Martín'i ekibe katar. İlk yapılacak iş, mutlak kaos yaratmaktır.

3. Bölüm

Tokyo ve Nairobi'nin çabaları şiddetli biçimde ters sonuç verir. Profesör, Berlin'in suyla dolu odadan altını nasıl çalacaklarını açıkladığı anı hatırlar.

4. Bölüm

Tamayo protokolleri atlayınca Profesör hazırlıksız yakalanır. Bogotá, paniğe kapılan Denver'ı sakinleştirir. Zaman tükenirken Palermo, "Flipper" planını devreye sokar.

5. Bölüm

Profesör son numarasıyla yetkilileri şoka uğratır. Ancak buna karşılık yeni müfettiş, Raquel'i hedef alır. Palermo ve Nairobi arasında hararetli bir tartışma yaşanır.

6. Bölüm

Bir ekip, Müfettiş Sierra'nın emriyle İspanya Merkez Bankasına sızmak üzeredir. Tam o anda, Profesör ve Raquel'in Palermo ile olan bağlantısı kesilir.

7. Bölüm

Tokyo'nun mutluluğu kısa sürer. Ángel, tartışan Raquel ve Profesör'ü yakalamaya yaklaşır. Yetkililer, ihbarlar için milyonlarca dolarlık ödül teklif eder.

8. Bölüm

Tokyo, dertlerini alkolün yardımıyla unutmaya çalışır. Sierra'nın kişisel taktiklerinin hedefinde Nairobi vardır. Suárez, Raquel'in izini sürmeye devam eder.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR?

La Casa De Papel dizisinin yayın hakları Netflix'te bulunuyor. Dizinin yeni sezonunu izleyebilmeniz için Netflix'e üye olmanız gerekmektedir.

YENİ İSİMLER KATILDI

La Casa De Papel'de yeni sezonda Hovik Keuchkerian 'Bogota', Najwa Nimri 'Alicia', Fernando Cayo 'Tamayo' ve 'The Engineer' olarak yeni üyeler katılıyor.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó 'Tokio', Álvaro Morte 'The Professor', Jaime Lorente 'Denver', Miguel Herrán 'Rio', Darko Peric 'Helsinki', Alba Flores 'Nairobi', Esther Acebo 'Estocolmo', Itziar Ituño 'Raquel Murillo', Enrique Arce 'Arturo' Kiti Mánver 'Mariví', Juan Fernández 'Coronel Prieto' & Mario de la Rosa 'Suarez' ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.