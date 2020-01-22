Haberler Video Otostopçu gençleri arabasına alan Hülya Avşar: Bu güzergahta beni bulabilirler!
Otostopçu gençleri arabasına alan Hülya Avşar: Bu güzergahta beni bulabilirler!

Otostopçu gençleri arabasına alan Hülya Avşar: Bu güzergahta beni bulabilirler!

22.01.2020 11:56

Önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla Sharon Stone'a benzetilen 56 yaşındaki Hülya Avşar, bir grup otostop çeken gençlere denk geldi. Ünlü oyuncuyu görünce şaşıran gençler Avşar’ın arabasına bindi. Yolda sohbet ederken çekilen görüntüler ise dün akşam sosyal medyaya damgasını vurdu.


İstanbul'da bir grup öğrenci, otostop çekerken tesadüfen Hülya Avşar'a denk geldi. Ünlü oyuncuyu görünce şaşıran gençler Avşar'ın arabasına bindi. Yolda sohbet ederken çekilen görüntüler ise dün akşam sosyal medyaya damgasını vurdu. Gençlerin "Nasılsınız Hülya Ablacığım? Takipçilerimize bir şey söylemek ister misiniz?" sorusu üzerine Avşar, "Nasılsınız? Otostop yapmak isteyen varsa bu güzergahta beni bulabilirler!" dedi.

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