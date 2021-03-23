Türkiye'de milyonlarca kişi koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı oldu, diğerleri de sırasını bekliyor. Dolayısıyla gündemde en çok konuşulan konular arasında koronavirüs aşısı yer alıyor ve bu sıranın ne zaman geleceğini araştırıyor. Covid 19 aşısı için zamanının gelmesini bekleyen vatandaşlar ne zaman bu covid 19 aşısı olabileceğini merak ediyor ve arama motorları üzerinden Aşı sırası hangi yaşta? Sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Haberimizdeki hesaplama aracı ile bunu öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…

AŞI SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle https://www.omnicalculator.com/ sitesine giriş yapın.

COVID aşısı sırasındaki olası yerinizi hesaplamak için aşağıda belirtilen adımları izleyin. İlk bölümde sizden bazı basit kişisel bilgiler isteniyor:

Yıl olarak yaşınızı girin. Genel olarak, yaşınız ne kadar fazlaysa aşı olmak için o kadar erken çağrılacaksınız.

Bir bakım evinde yaşayıp yaşamadığınızı veya bakım evi çalışanı olup olmadığınızı belirtin. Huzur ve bakımevi gibi yerlerde herkes aşılanmışsa, bu, akrabaların bakım evleri sakinleri için daha az riskle ziyaret etmesine yardımcı olacaktır.

Hamile misiniz? Cevabınız evet ise lütfen doktorunuza danışınız. Unutmayın hamilelik sırasında COVID-19 aşılarının rutin kullanımına dair yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Ön saflarda yer alan sağlık veya sosyal bakım personellerinden misiniz? (ör. Hemşire, doktor, vb.). Bu grubun virüse çok fazla maruz kalması muhtemeldir ve öncelikli korunması gerekir. 5.Korunmaya muhtaç olarak sınıflandırılıyor musunuz? Tam kapanma sırasında ve karantina hallerinde öncelikli olarak korumanız istenirse veya başka özel durumunuz var ise evet olarak yanıtlayın).

Yukarıda belirtilen sağlık sorunlarından birine sahip misiniz?

Gerekli bilgileri girdikten sonra sizden önce aşı yaptırmak için sıraya giren minimum ve maksimum kişi sayısı ile ilgili bir tahmin göreceksiniz. Hesaplayıcımız aşılama oranına bağlı olarak aşının her iki dozunu almanız ve tam olarak korunmanızın ne kadar süreceğini de öğrenmenizi sağlayacaktır. Varsayılan olarak, bu rakamları ulusal aşılama stratejisinde belirlenen aşılama oranına ve% 70,6'lık varsayılan aşı kabul oranına (aşılama yapılması istenen herkesin rızası olmayacağından) dayandırıyoruz. Dilerseniz bu değerleri aşının uygulanma şemasında değiştirebilirsiniz.

Aşı olmayı beklemenin ne denli can sıkıcı olduğunu biliyoruz. Ancak bu tür bir sıralama stratejisiyle hastaneye yatırılma veya daha kötüsü ölüm riski yüksek olan vatandaşların hayatlarını kurtarmak adına hızlı ve etkili adımlar atabilimekteyiz.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS AŞI TAKVİMİ

1.AŞAMA

1A: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest) eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

1B: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar 1C.65 yaş üstü bireyler



2.AŞAMA

2A: Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler 2B: 50-64 yaş arası bireyler

3.AŞAMA

3A: Kronik hastalığı olan kişiler:

halen immünsüpressif tedavi alanlar,

metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları,

kornea nakli hariç solid organ nakli,

kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar,

kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar,

insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati),

insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,

komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği),

dekompanse kalp yetmezliği,

akut koroner sendrom geçiren hastalar,

kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar,

serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar.

3B: Diğer gruplar

4.AŞAMA

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar