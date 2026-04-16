Okul saldırısında ölen Furkan Sancak Balal dualarla defnedildi

Kahramanmaraş’taki silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Furkan Sancak Balal, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Furkan Sancak Balal, son yolculuğuna uğurlandı.

Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu

5. sınıf öğrencisi Furkan'ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Afşin ilçesindeki Külliye Camisi'ne getirildi. Cenaze töreninde Furkan'ın ailesi ve yakınları tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Törene Yoğun Katılım

Kılınan cenaze namazına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük Furkan, dualar eşliğinde toprağa verildi.

