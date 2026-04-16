Kapalıçarşı’da dev pırlanta operasyonu! 3 milyon dolarlık suçüstü

İstanbul polisi, tarihi Kapalıçarşı'da düzenlediği başarılı operasyonla uluslararası bir pırlanta kaçakçılığı şebekesini çökertti. Endonezya'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 80 karatlık pırlantayı satmaya çalışan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

En büyük kaçak pırlanta

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekenin 12 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen 80 karatlık pırlantanın, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu açıklandı.

Polisten kaçamadılar

Pırlantayı Kapalıçarşı'da elden çıkarmaya çalışan şüpheliler, polisin takibi sonucu satış anında gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yakalanan 6 yabancı uyruklu şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Piyasa değeri 3 milyon doların üzerinde olan dev pırlantaya ise el konuldu.