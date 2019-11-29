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Emine Erdoğan, Kadıköy'de Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi'nin açılışında duygulandı

29.11.2019 21:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde annesi Hayriye Gülbaran’ın adını taşıyan Dene Yap Atölyesi açılış törenine katıldı. Duygusal anlar yaşadı.


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