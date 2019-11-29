Emine Erdoğan, Kadıköy'de Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi'nin açılışında duygulandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde annesi Hayriye Gülbaran’ın adını taşıyan Dene Yap Atölyesi açılış törenine katıldı. Duygusal anlar yaşadı.
Emine Erdoğan, Kadıköy'de Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi'nin açılışında duygulandı29.11.2019 21:53
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