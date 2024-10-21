SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Artvin'de bir köydeki 16 haneli mahalle heyelan riski nedeniyle boşaltıldı
Haberler Haber Videoları

Artvin'de bir köydeki 16 haneli mahalle heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 19:07 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 19:07

Artvin'in Arhavi ilçesinin Dereüstü köyünün 16 haneli Aşağı mahallesinde vatandaş evlerini heyelan riskine karşı boşaltıyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle yollarında ve evlerinde çatlaklar oluşan Dereüstü köyünün 16 haneli Aşağı mahallesi tedbir amaçlı boşaltılıyor. Köy girişinde bekleyen jandarma ekipleri, köye giriş-çıkışları yasaklarken, cami hoparlöründen yapılan anonslarla mahallenin tahliye edilmesi istendi.

Yoğun yağışlar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Yağışlar özellikle Rize ve Artvin'in sahil kesimlerinde etkili olurken, Artvin'in Arhavi ilçesinde yağışlar sel ve heyelan riskini de beraberinde getiriyor. Heyelan riskinin yüksek olduğu belirtilen ilçenin Dereüstü köyünün Aşağı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların can güvenliği için tedbir alındı. Jandarma ekipleri köyün girişinde önlem alarak giriş-çıkışları yasakladı ve anonslarla köy halkının evlerini boşaltmalarını istedi.
Mahalle hızla tahliye edilirken, jandarma ekipleri köylülerin güvenli bir bölgeye yerleşmelerine yardımcı oldu. Yetkililer, köydeki toprak kayması riskinin devam ettiğini ve güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.
Dereüstü Köyü Muhtarı Tamer Yılmaz, yaptığı açıklamada "Aşırı yağışlardan dolayı köyümüzde çatlaklar oluşmaya başladı. Zaten heyelanlı bölge idi. Yağmurda şiddetini artırınca bu çatlaklıklar açılmaya başladı. AFAD yetkililerine haber verdik. Jandarma tarafından köyün giriş kesildi. Tedbir amaçlı mahalleye kimseyi sokturmuyoruz. Tahliye ettik vatandaşlarımız evlerinden çıkardık. Ana yollarımızda evlerin içinde çatlaklıklar oluştu. Zeminde oynama var, elektrik telleri kopmaya başlandı. Köyümüz 90 haneli, bu heyelanlı bölgede 16 hane bulunuyor" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü, şehit ikiz polislerin babasının yüreğine su serpti!
21.10.2024Pazartesi
Elazığ'da beton pompası aracının çarptığı yaya öldü
21.10.2024Pazartesi
Fetullah Gülen'in geberdiği hastane tarikat üyesi McKee'nin çıktı! İşte McKee'nin FETÖ'yü aklamaya çalıştığı konuşmadan kesit!
21.10.2024Pazartesi
Bıçağın üzerine düşen Kerem bebek hastaneye sevk edildi
21.10.2024Pazartesi
AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten mesaj: FETÖ elebaşı Gülen vatansız olarak öldü | Yenidoğan çetesi | İsrail-Filistin
21.10.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Son dakika... Pensilvanya’daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü 01:19
Pensilvanya'daki iblis öldü
21.10.2024Pazartesi
Büyük ödüle ramak kala! Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik Sergen Yalçın sorusu geceye damga vurdu 06:54
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu geceye damga vurdu
21.10.2024Pazartesi
Seçim zaferini PKK sloganlarıyla kutladılar 00:38
Seçim zaferini PKK sloganlarıyla kutladılar
20.10.2024Pazar
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cehennem yolculuğuna çıktığı hastane odası görüntülendi 00:31
İşte FETÖ elebaşı Gülen'in cehennem yolculuğuna çıktığı hastane odası
21.10.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA