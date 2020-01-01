Haberler Video Antalya'da kediyi çelik telle asarak öldüren kişi her yerde aranıyor

Antalya'da kediyi çelik telle asarak öldüren kişi her yerde aranıyor

01.01.2020 12:56

Antalya'da bir cani, kediyi çelik telle asarak öldürdü. Polis, bir sitenin bahçesindeki kediyi çelik telle asarak öldüren kişiyi yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.


Antalya'da polis, bir sitenin bahçesindeki kediyi çelik telle asarak öldüren kişiyi yakalamak için özel ekip oluşturdu.
Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin, dün çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kediyi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları