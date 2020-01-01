Antalya'da kediyi çelik telle asarak öldüren kişi her yerde aranıyor 01.01.2020 12:56

Antalya'da bir cani, kediyi çelik telle asarak öldürdü. Polis, bir sitenin bahçesindeki kediyi çelik telle asarak öldüren kişiyi yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.