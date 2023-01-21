Antalya'da Arap Süleyman’dan geriye 5 milyar dolarlık mirasta 700 kişi hak sahibi çıktı

Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir arazi ile ilgili miras davası, 140 yıldır devam ediyor. Antalya'nın altın boynuzu olarak adlandırılan 4 bin dönüme yakın arazinin sahibi olan Arap Süleyman'ın mirasına ilişkin davada, kendilerini hak sahibi gösteren 2 bin 500 kişiden 700'ünün gerçek mirasçı olduğu belirlendi.



Arap Süleyman'ın varisleri, hak sahibi olduklarını kanıtlamak için soybağı araştırmasına katıldı.



Üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunan arazinin değerinin, 5 milyar dolar civarında olduğu kaydedildi. Meltem ve Bahçelievler mahallelerini kapsayan arazinin, aynı zamanda Beydağlarını Kucaklayan Konyaaltı Plajı manzarasına sahip olması da değerini yükseltti.







Bir dönem mirasçı sayısı, 2 bin 400'lere kadar yükseldi. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Hüsnü Yiğit adlı memur da mirasçı olduğunu iddia etti. Ancak sonradan Yiğit'in mahkemeyi yanılttığı belirlendi.









ARAP Süleyman'ın mirasçılarına 7 yıldır 6 avukat ve Osmanlıca uzmanlarıyla danışmanlık yaptıklarını belirten Faruk Keleş, titiz incelemeler sonucu hak sahibi sayısının 700 olarak belirlendiğini söyledi.



ERDOĞAN ÖZTÜRK