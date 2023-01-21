Antalya'da Arap Süleyman’dan geriye 5 milyar dolarlık mirasta 700 kişi hak sahibi çıktı

Arap Süleyman’dan geriye Antalya’da 5 milyar dolarlık miras kaldı. 2 bin 500 kişi “Benim de hakkım var” deyip dava açtı. Ancak 700’ü hak sahibi çıktı.
Arap Süleyman’dan geriye Antalya’da 5 milyar dolarlık miras kaldı. 2 bin 500 kişi “Benim de hakkım var” deyip dava açtı. Ancak 700’ü hak sahibi çıktı.
Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir arazi ile ilgili miras davası, 140 yıldır devam ediyor. Antalya'nın altın boynuzu olarak adlandırılan 4 bin dönüme yakın arazinin sahibi olan Arap Süleyman'ın mirasına ilişkin davada, kendilerini hak sahibi gösteren 2 bin 500 kişiden 700'ünün gerçek mirasçı olduğu belirlendi.
Arap Süleyman'ın varisleri, hak sahibi olduklarını kanıtlamak için soybağı araştırmasına katıldı.
Üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunan arazinin değerinin, 5 milyar dolar civarında olduğu kaydedildi. Meltem ve Bahçelievler mahallelerini kapsayan arazinin, aynı zamanda Beydağlarını Kucaklayan Konyaaltı Plajı manzarasına sahip olması da değerini yükseltti.
Bir dönem mirasçı sayısı, 2 bin 400'lere kadar yükseldi. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Hüsnü Yiğit adlı memur da mirasçı olduğunu iddia etti. Ancak sonradan Yiğit'in mahkemeyi yanılttığı belirlendi.
ARAP Süleyman'ın mirasçılarına 7 yıldır 6 avukat ve Osmanlıca uzmanlarıyla danışmanlık yaptıklarını belirten Faruk Keleş, titiz incelemeler sonucu hak sahibi sayısının 700 olarak belirlendiğini söyledi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK