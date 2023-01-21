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Antalya'da Arap Süleyman’dan geriye 5 milyar dolarlık mirasta 700 kişi hak sahibi çıktı

Antalya'da Arap Süleyman’dan geriye 5 milyar dolarlık mirasta 700 kişi hak sahibi çıktı
21.01.2023 06:37 - Son Güncelleme: 21.01.2023 06:41

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Arap Süleyman’dan geriye Antalya’da 5 milyar dolarlık miras kaldı. 2 bin 500 kişi “Benim de hakkım var” deyip dava açtı. Ancak 700’ü hak sahibi çıktı.

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Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir arazi ile ilgili miras davası, 140 yıldır devam ediyor. Antalya'nın altın boynuzu olarak adlandırılan 4 bin dönüme yakın arazinin sahibi olan Arap Süleyman'ın mirasına ilişkin davada, kendilerini hak sahibi gösteren 2 bin 500 kişiden 700'ünün gerçek mirasçı olduğu belirlendi.


Arap Süleyman'ın varisleri, hak sahibi olduklarını kanıtlamak için soybağı araştırmasına katıldı.

Üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunan arazinin değerinin, 5 milyar dolar civarında olduğu kaydedildi. Meltem ve Bahçelievler mahallelerini kapsayan arazinin, aynı zamanda Beydağlarını Kucaklayan Konyaaltı Plajı manzarasına sahip olması da değerini yükseltti.




Bir dönem mirasçı sayısı, 2 bin 400'lere kadar yükseldi. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Hüsnü Yiğit adlı memur da mirasçı olduğunu iddia etti. Ancak sonradan Yiğit'in mahkemeyi yanılttığı belirlendi.





ARAP Süleyman'ın mirasçılarına 7 yıldır 6 avukat ve Osmanlıca uzmanlarıyla danışmanlık yaptıklarını belirten Faruk Keleş, titiz incelemeler sonucu hak sahibi sayısının 700 olarak belirlendiğini söyledi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK

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