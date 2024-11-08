Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu!

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 23:01

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

E.U.'yu kanlar içinde gören yakınları, hızla kucaklayıp binadan indirdi ve otomobille yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan E.U., hastaneye vardığında ameliyata alındı. Ameliyatı sırasında, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri hastaneye gelerek, acil serviste beklemeye başladı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyatının devam ettiği bildirildi.

Toplantı için İstanbul'da bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oğlu E.U.'nun durumunu öğrenir öğrenmez ilk uçakla Antalya'ya hareket etti. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı da edinilen bilgiler arasında.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "8 Kasım 2024 günü bazı sosyal medya hesapları ve basın/yayın organlarında "Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu" başlıklı haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür. 8 Kasım 2024 günü ilimiz Muratpaşa ilçesinde bulunan özel bir hastaneye başından silahla yaralanmış bir şahsın intikal ettirildiğinin öğrenilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda yaralı şahsın E.U.U. olduğu ve intihar girişiminde bulunduğu tespit edilmiş, tedavisinin devam etmekte olduğu belirtilmiştir" denildi.

72 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

Başkan Uysal da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu ile ilgili iyi dileklerini ileten, dua eden herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.