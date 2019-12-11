Antalya hava durumu son dakika! Antalya 12 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Vali açıkladı | Video 11.12.2019 16:06

Antalya hava durumu son dakika! Antalya'da 12 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği ve MEB açıklaması geldi mi? Soruları şuan en fazla sorulanlar arasında. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Antalya için kırmızı kod alarmı verildi. Türkiye'de ilk kez verilen alarm vatandaşları endişelendirmeyi başarıyor. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk "Kırmızı kod çok tehlikeli bir meteorolojik hadiseyi gösteriyor. Antalya için büyük çapta hasar olabileceğini ve geniş alanların meteorolojik hadiseden etkilenebileceğini söylüyoruz" dedi. Vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin sıklıkla takip edilmesi gerekiyor.

Antalya hava durumu son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Antalya'da yaşayan vatandaşlar hava durumu raporunu yakından takip ediyor. Peki 12 Aralık Perşembe Antalya okullar yarın tatil mi? Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk "Kırmızı kod çok tehlikeli bir meteorolojik hadiseyi gösteriyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Antalya için kırmızı kod alarmı verildi. Şiddetli yağışlar Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerini vuracak. Antalya ve ilçelerinde Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış düşecek. İşte Antalya okullar yarın tatil mi? 12 Aralık Antalya okullara tatil var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA 12 ARALIK PERŞEMBE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA YAĞIŞ AÇIKLAMASI

Meteoroloji'nin Antalya için kırmızı alarm vermesinin ardından Valilik'ten de bir açıklama geldi. Antalya Valiliği "Bugün 18.00 ile sabah 08.00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuzu devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR YARIN DA TATİL BEKLEMESİN"

Ben Rizeliyim, her yağmur yağışında okulları tatil etsek Rize'de 300 gün yağmur yağıyor. Tabi her yağmur yağdığında okulları, daireleri tatil etme şansımız yok. Bir risk oluşunca onu değerlendireceğiz. Riske göre tedbir almak durumundayız. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Yarın da sekizden sonra yağışların hafifleyeceğini söylüyorlar. Yarın da çocuklar tatil beklemesin onun için söylüyorum bunları."

ANTALYA HAVA DURUMU

ANTALYA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Antalya Valisi'nin açıklamaları şöyle;

Bugün 18.00 ile sabah 08.00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuzu devam edecek. Biz bu binada vali yardımcımızın başkanlığında hem büyükşehir belediyemiz, hem de 7 ilçe belediyemizden görevliler, kara yollarımız ile bir kriz merkezi oluşturduk. Olayı yakından takip ediyoruz. Bu gece de takibimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyaç var. özellikle gece saatlerinde, su basması tehlikesine karşı tedbirli olmasını, uyanık olmasını öneriyoruz.

'ANTALYA'DA DAHA FAZLA YAĞMURUN OLDUĞU ZAMANLAR OLDU'

Bu uyarının yaratabileceği hadisenin Antalya için hiç görülmemiş bir hadise olmadığına dikkati çeken Öztürk, "Bundan daha fazla yağdığı zamanlar oldu. Geçen sene 17 Aralık'ta Kemer Ovacık'a saatte 491 kilogram yağış düşmüştü. O zaman renk kodu uyarımız yoktu. Resmi kurumların ve vatandaşların, sel ve baskınlarına karşı, rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı, çatı uçması, ağaçların devrilmesi ve trafikte aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor. Meteorolojiyi sık takip etmekte fayda var. Sürekli bir fırtına beklenmiyor ama yer yer fırtına olabilir. Denizde ve kıyıda zayıf da olsa hortum gerçekleşme olasılığı var" diye konuştu.

AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

'Kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de yarın göreve çağırdı.

ANTALYA VALİSİ: KRİZ MASASI OLUŞTURDUK

Vali Münir Karaloğlu, "Vali Yardımcımız Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturduk. AFAD, itfaiye ve uyarı yapılan ilçe belediye başkan yardımcılarının da içinde olduğu kriz masası, hazırlıkları yönetiyor." ifadesini kullandı.

Karaloğlu, meteorolojinin uyarısına göre sel ve su baskını riski olduğunu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

"VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ OLMASINI ÖNERİYORUZ"

Vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyaç var. Özellikle gece saatlerinde, su basması tehlikesine karşı tedbirli ve dikkatli olmasını, uyanık olmasını öneriyoruz. Şu anda 1452 personel hazır durumda, 252 iş makinası ve 124 kamyon ile olayı takip ediyoruz. Ama bir olumsuz yaşanması durumunda da biz kamu kurumları olarak belediyelerimizle beraber vatandaşımıza yardımcı olmak üzere hazırız.

"BİNLERCE MESAJ GELDİ..."

Bu ilk defa verilmiş olması dolayısıyla hem ulusal medyamızın, hem de vatandaşımızın çok fazla ilgisini çekti. Uyarıların ne anlama geldiğini anlamak için iyi bir farkındalık oluştu. Ama dün gece sabaha kadar sosyal medya hesaplarımız susmadı. 10 bine yakın mesaj gelmiş dün gece. Sorulan şey şu: "Bugün okullar tatil olacak mı?"

"YOLDA GELİRKEN GÖRDÜM: KONYAALTI SAHİLDE HORTUM"

Biz tabi ki Meteoroloji ile bölge müdürlüğümüzle anbean, saatlik olarak verileri alıyoruz. Biz zaten bugün gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını, zaten dün yayınlamış olduğumuz uyarıda da var. Yani okulları tatil edecek bir risk görmediğimiz için öyle bir tedbir de almadık. Ama ne yazık ki çok sayıda mesaj aldık, çocuklardan gelen mesajlara biz de gülüyoruz. Çok yaratıcı çocuklarımız var, esprili mesajlar atıyorlar. Şimdi gelirken yolda gördüm. Bir tanesi birisi mesaj atmış. Konyaaltı sahilinden bir tanesi, denizden hortum çıktı diye mesaj atmış bana, bir de video var. Denizin kenarında plastik bir hortumu bulmuş, Konyaaltı sahilinde hortum çıktı diye çekmiş bana atmış. Ama bazen veliler de "çocuklarımız ıslanacak, nasıl okula gitsin…"

RENK KODU UYARI SEVİYESİ

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.