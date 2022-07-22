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Antalya Finike'de korkunç kaza! 3 kadının hayatını kaybettiği kazada şok detay: Meğer 6 ay önce...

Antalya Finike'de korkunç kaza! 3 kadının hayatını kaybettiği kazada şok detay: Meğer 6 ay önce...
22.07.2022 17:18

OTOMATİK OYNAT

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Antalya'da dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Yaya geçidinden geçmeye çalışan Ayşe Aloğlu, Fatma Keçekülah ve Zekiye Kayabaş'a araç çarptı. Kaza nedeniyle 3 kadın da hayatını kaybederken, sürücü Turgut K.'nın ehliyetine 6 ay önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kadınların ise sahile gezmeye gittikleri öğrenildi.

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ANTALYA'nın Finike ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı. 3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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