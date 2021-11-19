Ankara'da şiddetli patlama sonrası flaş açıklama: Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kentsel dönüşümü engelledi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü. Patlama sonrası A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bu binalar eski tabii ki. Bu binaların hızla kentsel dönüşüm kentsel yenilenmeye alınması lazım. Biz de bunu yaptık ama Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası buna engel oluyor. Şunu söyledik 'insanlar öldükten sonra mı biz projeleri yapacağız, planları yapacağız?'" dedi. Öte yandan patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.