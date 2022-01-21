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Ankara'da doktor Ertan İskender'i bıçaklayan Bayram Nargüner'e 16 yıl 2 ay hapis cezası

Ankara'da doktor Ertan İskender'i bıçaklayan Bayram Nargüner'e 16 yıl 2 ay hapis cezası
21.01.2022 15:26

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Son dakika haberleri... Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde ortopedi asistanı doktor Ertan İskender'i bıçaklayan psikiyatri hastası Bayram Nargüner’e ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Hakaret’ suçundan 16 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan Bayram Nargüner'e, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Nargüner, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada, tanıkların dinlenilmesinin ardından Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaası soruldu.

Savcı, iddianame doğrultusunda sanığın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Özge Kalyoncu, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, suçun yaralama kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, hakaret suçuna ilişkin ise delil bulunmadığını öne sürdü.

Son sözü sorulan sanık Nargüner, "Pişmanım, keşke olmasaydı. Beraatimi istiyorum." dedi.

16 YIL 2 AY HAPİS CEZASI
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir indirim uygulamadan sanığa "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs"ten 15 yıl, "hakaret" suçundan ise 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastası Bayram Nargüner'in bıçaklı saldırısına uğramış, eli ve belinden yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nargüner hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "hakaretten" ise 1'den 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Saldırı sonrasında psikolojik destek alan doktor Ertan İskender, hastaların tedavilerini uygulamakta zorlandığını belirterek görevinden istifa etmişti.

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