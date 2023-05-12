Haberler Haber Videoları Ankara Sincan'da 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kamerada

Ankara Sincan'da 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kamerada

Ankara Sincan'da 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kamerada
12.05.2023 16:59

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:10
İBB çalışanının terörden 10...
Haber 02:14
Sözleşmeli er ve erbaşlara...
Haber 00:36
Muharrem İnce'nin adaylıktan...
Haber 01:36
Muharrem İnce adaylıktan...
Haber 02:03
PKK/KCK/PYD/YPG operasyonu: 20...
Haber 03:38
7. ortak itirafı: HDP'li...
Haber 00:24
Ankara’da başörtülü kadına...
Haber 03:06
Şanlıurfa'da feci kaza!...
Haber 01:31
İstanbul Arnavutköy'de yangın
Haber 02:42
4 aracın karıştığı feci kaza:...
Haber 01:10
"Kılıçdaroğlu'na asla oy...
Haber 02:10
MİT'ten Irak'ta PKK'ya nokta...

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Haber Videoları

ANKARA'nın Sincan ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Sincan'da Zir Vadi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AJT 21 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda karşıdan gelen başka bir TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde iki TIR'ın virajda kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA