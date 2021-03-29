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Ambarlı Limanı'na dev konteyner gemisi çarptı

Ambarlı Limanı'na dev konteyner gemisi çarptı
29.03.2021 08:42
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İstanbul'da bulunan Ambarlı Limanı'na yanaşma manevrası yapan 398,5 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı gemi, iskeleye çarptı. Kazada iskelede ve gemide hasar oluştu.


İstanbul Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan konteyner gemisi, iskeleye çarptı. Gemi ve iskelede ağır hasar oluştu. Denizcilik Genel Müdürlüğü, cumartesi günü Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan 398,5 metre boyundaki konyetner gemisinin iskeleye çarptığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir" denildi.
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