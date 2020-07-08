Altında tarihi rekor! Gram altında yükseliş sürecek mi? 8 Temmuz 2020 gram altın fiyatları

08.07.2020 14:10

Altının gram fiyatı 400 lira sınırına dayanarak tarihi zirvesini geliştirirken, ons fiyatı da 9 yılın zirvesini gördü. Altının bu yükselişi sonrası yatırım planı yapanlar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı İşte gram altın fiyatlarında son durum...

Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın bugün tarihi rekorunu kırarken; altının ons fiyatı ise 8 Kasım 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Gram altın fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 395 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın 397.53 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırarken, saat 12.22 itibarıyla yüzde 0.28 yükselişle 396.96 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 650 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 586 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1800 doları görerek 8 Kasım 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.22 oranında yükselişle 1798 dolardan işlem gördü.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.