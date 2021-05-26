Altın alacaklar dikkat! Altın daha da yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Düğünü olanlara kritik uyarı

Altın alacaklar dikkat! Son dönemde yeniden yükselişe geçen altın, yatırımcılarını heyecanlandırdı. "Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?" güvenli liman olarak adlandırılan altın yatırımcılarının en çok cevabını aradığı sorular oldu. altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten son derece kritik yorumlar geldi. Altın yatırımcıları bu açıklamalar ve tarih karşısında donup kalacak. Bu işin şakası olmadığını söyleyen Memiş, kritik ifadelerde bulunarak altının resmen geleceğine yön verdi. İşe detaylar...