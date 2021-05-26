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8 Ocak'tan beri ilk! Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlenme! Altın daha da yükselecek mi?

Son dönemde yeniden yükselişe geçen altın, yatırımcılarını heyecanlandırdı. "Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?" güvenli liman olarak adlandırılan altın yatırımcılarının en çok cevabını aradığı sorular oldu. Vatandaşın yakından takip ettiği gram altın güne 519 lira seviyesinde başladı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı ise 8 Ocak'tan sonra bir ilki yaşadı. İşte detaylar…

26.05.2021 09:01 - Son Güncelleme: 26.05.2021 09:01
8 Ocak'tan beri ilk! Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlenme! Altın daha da yükselecek mi?

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 1900 dolar/ons seviyesini aştı. Altının ons fiyatı bu saban 1907 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 Ocak'tan beri ilk! Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlenme! Altın daha da yükselecek mi?

ALTINA YÖNELDİLER
ABD tahvil getirilerinin gerilemesi ve zayıf dolar güvenli liman arayışındaki yatırımcıları yeniden altına yönlendirdi.

8 Ocak'tan beri ilk! Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlenme! Altın daha da yükselecek mi?

ABD'de tüketici güveninin Mayıs'ta 14 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının enflasyon beklentilerini yeniden gündeme getirmesi de altına destek verdi.

8 Ocak'tan beri ilk! Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlenme! Altın daha da yükselecek mi?

Yatırımcılar yüksek enflasyona karşı koruma olarak yine altına yöneldiler.

8 Ocak'tan beri ilk! Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlenme! Altın daha da yükselecek mi?

Türkiye'de de vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Gram altın da yükselişine devam ediyor. Altının gramı 519 liradan, çeyrek altın 851 liradan satılıyor.