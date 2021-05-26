8 Ocak'tan beri ilk! Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlenme! Altın daha da yükselecek mi?
Son dönemde yeniden yükselişe geçen altın, yatırımcılarını heyecanlandırdı. "Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?" güvenli liman olarak adlandırılan altın yatırımcılarının en çok cevabını aradığı sorular oldu. Vatandaşın yakından takip ettiği gram altın güne 519 lira seviyesinde başladı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı ise 8 Ocak'tan sonra bir ilki yaşadı. İşte detaylar…
26.05.2021 09:01
- Son Güncelleme: 26.05.2021 09:01