Altın yatırımcıları dumur oldu! Bu işin bu kez şakası yok, her şey çok kritik! Tarih verildi, geliyor... Altın alacaklar dikkat! Gram altın için...
Altın alacaklar dikkat! Gram altın için... Son 10 günlük vakit içerisinde Dolar/TL ve küresel altın maliyetlerinde yaşanan yükselişle beraber 500 TL'nin üzerine doğru çıkan gram altın, haftaya 510 TL hududunda başlayarak büyük bir resim çizdi. Altın maliyetlerinin yükselip yükselmeyeceği araştırma mevzusu olurken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten son derece kritik yorumlar geldi. Altın yatırımcıları bu açıklamalar ve tarih karşısında donup kalacak. Ons altın fiyatının, psikolojik direnç olan 1.900 dolar seviyesini aşmaya çalışmasıyla birlikte yeni rekorlar kırmayı hedefleyen Gram altın ne olur? sorusunu peşinden getiriyor. Gram Altın 2020 yılında yakaladığı yükseliş trendini tekrarlayarak zirvelere dönme peşinde.
Bu işin şakası olmadığını söyleyen Memiş, kritik ifadelerde bulunarak altının resmen geleceğine yön verdi. Yatırımcıların altın fiyatlarına sert bir şekilde odaklanmasıyla birlikte ons altın yeni haftaya 4 ayın zirvesinde yatay bir seyirle başlarken gram altın 510 TL sınırında bulunuyor. Gram altın fiyatı yükselecek mi? Gram Altın yükselir mi? sorusu yeni haftaya 1.880 dolar civarında başlayan ons altın fiyatının, psikolojik direnç olan 1.900 dolar seviyesini aşmaya çalışmasıyla birlikte yeni rekorlar kırmayı hedefleyen Gram altın ne olur? sorusunu peşinden getiriyor. Gram Altın 2020 yılında yakaladığı yükseliş trendini tekrarlayarak zirvelere dönme peşinde. Piyasa analistleri şuanda 509 TL civarında olan gram altın fiyatının önümüzdeki günlerde 600 lira bandına ulaşacağını tahmin ediyor.
Piyasa analistlerinden Rajan Dhall ise gün içerisinde kaleme aldığı yazısında altın boğalarının yakın süreçte aşması gereken seviyeyi açıkladı. Yeni hafta değerli metaller için oldukça sakin başladı. Tüm piyasalar geçtiğimiz haftadan itibaren kripto para piyasalarındaki sert hareketlere odaklanmışken değerli metaller, kripto varlıklardaki bu düşüşü fırsata çevirme arayışında.
Mayıs ayını oldukça büyük bir yükselişle geçirmenin yanında gram altın ve ons altın fiyatı bu hafta da yükseliş kaydederek mayıs ayının tamamını yeşil grafiklerle kapatmayı amaçlıyor. "Bitcoin liderliğindeki kripto para birimlerindeki aşırı oynaklık sonrası yatırımcılar sermaye akışı, güvenlik ve istikrar aradı ve bu tekrar altına öne çıkma fırsatı sundu.