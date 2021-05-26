Altın yatırımcıları dumur oldu! Bu işin bu kez şakası yok, her şey çok kritik! Tarih verildi, geliyor... Altın alacaklar dikkat! Gram altın için...

Altın alacaklar dikkat! Gram altın için... Son 10 günlük vakit içerisinde Dolar/TL ve küresel altın maliyetlerinde yaşanan yükselişle beraber 500 TL'nin üzerine doğru çıkan gram altın, haftaya 510 TL hududunda başlayarak büyük bir resim çizdi. Altın maliyetlerinin yükselip yükselmeyeceği araştırma mevzusu olurken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten son derece kritik yorumlar geldi. Altın yatırımcıları bu açıklamalar ve tarih karşısında donup kalacak. Ons altın fiyatının, psikolojik direnç olan 1.900 dolar seviyesini aşmaya çalışmasıyla birlikte yeni rekorlar kırmayı hedefleyen Gram altın ne olur? sorusunu peşinden getiriyor. Gram Altın 2020 yılında yakaladığı yükseliş trendini tekrarlayarak zirvelere dönme peşinde.

26.05.2021 08:53 - Son Güncelleme: 26.05.2021 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





