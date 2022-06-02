Haberler Haber Videoları Almanya'nın ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya oğlu Cabir Kızılkaya A Haber'de konuştu: Gururdan ağladım!

Almanya'nın ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya oğlu Cabir Kızılkaya A Haber'de konuştu: Gururdan ağladım!

Almanya'nın ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya oğlu Cabir Kızılkaya A Haber'de konuştu: Gururdan ağladım!
02.06.2022 12:51

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:15
MİT büyük avladı!
Haber 01:43
Yumurtacılara soruşturma
Haber 02:41
Korkutan görüntü! İSKİ'ye ait...
Haber 00:48
Marmara'yı kirleten gemiye...
Haber 01:50
Gıda krizinde çözüm...
Haber 04:29
Osman Kızılkaya'nın kızı...
Haber 00:18
Kumburgaz'da araç otobüs...
Haber 09:15
Başkan Erdoğan davet etti!...
Haber 00:44
PKK'ya Pençe darbesi! 14'ü...
Haber 04:41
Koku üzerine girilen ev şoke...
Haber 07:35
Kılıçdaroğlu'na sordu: Yüreğin...
Haber 05:09
Aracını satarken şoke oldu!...

Almanya'da doktorlar, Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşını "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" ölüme terk etti. A Haber ekranlarındaki haberi izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan özel talimat verdi. Özel uçakla Almanya'dan alınan Kızılkaya Türkiye'ye getirildi. Almanya'da yaşanan sağlık skandalını A Haber'de anlatan Kızılkaya'nın oğlu Cabir Kızılkaya ise Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya minnettar olduklarını söyledi. Kızılkaya, "Sağlık Bakanlığından beni aradılar babanızı almaya geliyoruz dediler. Ben o anda gururdan gözyaşlarına boğuldum. Bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum." dedi. Babasının son durumunun iyi olduğunu belirten Kızılkaya A Haber ekibine de teşekkür etti.

Haber Videoları
SON DAKİKA