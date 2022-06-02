Almanya'nın ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya oğlu Cabir Kızılkaya A Haber'de konuştu: Gururdan ağladım!

Almanya'da doktorlar, Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşını "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" ölüme terk etti. A Haber ekranlarındaki haberi izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan özel talimat verdi. Özel uçakla Almanya'dan alınan Kızılkaya Türkiye'ye getirildi. Almanya'da yaşanan sağlık skandalını A Haber'de anlatan Kızılkaya'nın oğlu Cabir Kızılkaya ise Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya minnettar olduklarını söyledi. Kızılkaya, "Sağlık Bakanlığından beni aradılar babanızı almaya geliyoruz dediler. Ben o anda gururdan gözyaşlarına boğuldum. Bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum." dedi. Babasının son durumunun iyi olduğunu belirten Kızılkaya A Haber ekibine de teşekkür etti.