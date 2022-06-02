Bebek sahilde çekildiği anlaşılan cinsel ilişki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekerken benzer bir rezillik Ümraniye'de yaşandı.

ÜMRANİYE'DE CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyaya yayılan yeni görüntülerin adresi ise Ümraniye'de bulunan metro girişinin olduğu anlaşıldı. Yansıyan görüntülerde iki şahsın kamuya açık alanda cinsel ilşkiye girdiği görüldü.

ÜMRANİYE'DEKİ SKANDALA SORUŞTURMA

Bebek sahilindeki skandalın ardından Ümraniye'deki metro girişinde de bir çiftin uygunsuz şekilde hareket ettiğine dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sabah'ın haberine göre tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİS GÖRÜNTÜLERDEKİ AHLASIZLARI ARIYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan 2 kişi hakkındaki arama çalışmalarının hızla devam ettiği öğrenildi.

Emniyet görüntülerdeki kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürürlen savcılık ise soruşturmayı titizlilikle yürütmeye devam ediyor.

BEBEK'TE NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan Beşiktaş Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, görüntüdeki iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Bebek sahilinde cinsel ilişki skandalı!

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs'ta Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan Ö.K. ve C.M.T'nin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Zanlılar hakkında "hayasızca hareket" suçundan adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan incelemede, Ö.K'nin aralarında "uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan kaydı olduğu, C.M.T'nin ise "hayasızca hareket, kasten yaralama" suçlarından 8 kaydı bulunduğu bildirildi.

ERKEK ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan rapor doğrultusunda C.M.T. adlı kadının kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu aktarıldı.

Bu nedenle erkek şüpheli Ö.K. hakkında "cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından soruşturma yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şüphelinin tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği kaydedildi.

Hakimliğe sevk edilen şüpheli Ö.K. üzerine atılı suçlardan tutuklandı.

Açıklamada, C.M.T. hakkında da "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan soruşturma başlatıldığı, ilgili kanun kapsamında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar talep edildiği vurgulandı.

Kadın şüpheli C.M.T. savcılığın talebi üzerine hastanede gözlem altına alındı.