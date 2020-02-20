Almanya'da Türklerinde bulunduğu nargile kafelere saldırı! 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti 20.02.2020 10:55

Almanya'nın Hanau kentinde 2 ayrı kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Gelen son dakika haberine göre saldırıları yapan kişinin öldürüldüğü ve de saldırganın geride ırkçı ifadelerinin yer aldığı bir mektup bıraktığı bildirildi. Ayrıca katilin saldırıyı neden işlediğine dair açıklamalarda bulunduğu bir video kaydı bıraktığı da Almanya'da konuşulanlar arasında. Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel saldırıya dair ayrıntıları aktardı.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken; polis saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölenler arasında Türk kökenlilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırılar Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.

Saldırılar yerel saatle 22.00 sıralarında meydana geldi. Kafelere gerçekleştirilen saldırılardan ilkinde 3 kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırı ise buraya çok yakın mesafedeki bir başka kafeye düzenlendi. Burada da 5 kişi hayatını kaybetti. Polis, yaralılardan birinin daha sonra öldüğünü; ölü sayısının 9?a çıktığını duyurdu.

Alman polisleri 2 kişi olduğu iddia edilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalamak için bir eve operasyon düzenledi. Polisin resmi sitesinden yapılan açıklamada operasyon düzenlenen evde saldırgan ve yanında bir kişinin cesedi ile karşılaştıklarını araştırmanın sürdüğünü açıkladı.