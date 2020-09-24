Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Soruşturma devam ederken, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un da intihar etmesi tüm dikkatleri olayın üzerine çekti. ATV Haber'e konuşan Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünden sonra abisi konuştu! "Ölüm tehditleri alıyorum"
24.09.2020 01:04
- Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünden sonra abisi konuştu! "Ölüm tehditleri alıyorum"
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