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Tarihi hezimet sonrası Barcelona'da sular durulmuyor! Luis Suarez takımdan ayrıldı

Tarihi hezimet sonrası Barcelona'da sular durulmuyor! Luis Suarez takımdan ayrıldı
23.09.2020 22:01

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Bayern Münihe 8-2 yenilmesinin ardından kulüpte sular durulmuyor. Lionel Messi'yi takımda kalmaya ikna eden Katalan devinde, Rakitic ve Semedo'nun ardından Luis Suarez' de takımdan ayrıldı.


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