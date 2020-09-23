Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Bayern Münihe 8-2 yenilmesinin ardından kulüpte sular durulmuyor. Lionel Messi'yi takımda kalmaya ikna eden Katalan devinde, Rakitic ve Semedo'nun ardından Luis Suarez' de takımdan ayrıldı.
Tarihi hezimet sonrası Barcelona'da sular durulmuyor! Luis Suarez takımdan ayrıldı
23.09.2020 22:01
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