Alaattin Çakıcı tahliye oldu sosyal medyada etek tartışması hortladı! Sedat Peker'den Alaattin Çakıcı açıklaması 16.04.2020 13:34

Ankara, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, infaz yasası kapsamında gece saatlerinde tahliye edildi. Alaattin Çakıcı'nın tahliye olacağı haberlerinin ardından sosyal medyada Çakıcı'nın "Zamanı gelince vatana ihanet edenlerle bir olan herkese İstanbul sokaklarında etek giydireceğim" sözü paylaşıma sokuldu. Sedat Peker, yeni infaz yasası ile cezaevinden çıkması gündeme gelen Alaattin Çakıcı ve kendisi hakkında sosyal medyada çıkan haberlere bir video ile cevap verdi. İşte Sedat Peker'in konuyla ilgili açıklaması...

Sedat Peker, Alaattin Çakıcı'ya ne dedi? Sedat Peker, yeni infaz yasası ile cezaevinden çıkması gündeme gelen Alaattin Çakıcı ve kendisi hakkında sosyal medyada çıkan haberlere bir video ile cevap verdi. Peker'in yayınlandığı videolu cevabında söyledikleri gündeme bomba gibi düşüyor. İşte Sedat Peker, Alaattin Çakıcı'ya ne dedi? Yeni af yasası ile Alaattin Çakıcı'nın serbest kalacağı haberleri sosyal medyanın gündemine otururken Sedat Peker hakkında 'korkup kaçtı' iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medyada Alaattin Çakıcı'nın "Zamanı gelince vatana ihanet edenlerle bir olan herkese İstanbul sokaklarında etek giydireceğim" sözü paylaşıma sokuldu.

Sedat Peker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kıymetli dostlarım, son birkaç gündür sosyal medyada, şahsımla ilgili bazı sohbetler olmakta… Sözde Alaattin Çakıcı isimli şahıs şahsımla ilgili bir şeyler söylemekte… Alaattin Çakıcı eski adamıdır… Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var."

CEZA İNFAZ YASASININ ARDINDAN MAFYA SAVAŞLARI MI BAŞLIYOR!

Yaşanan bu gelişme yeni Ceza İnfaz Yasası'nın ardından mafya savaşları mı başlayacak? sorusunu akıllara getirdi.

Yeni af yasası ile Alaattin Çakıcı'nın serbest kalacağı haberleri sosyal medyanın gündemine otururken Sedat Peker hakkında 'korkup kaçtı' iddiaları ortaya atıldı.

Sosyal medyada Alaattin Çakıcı'nın "Zamanı gelince vatana ihanet edenlerle bir olan herkese İstanbul sokaklarında etek giydireceğim" dolaşıma paylaşıma sokuldu.