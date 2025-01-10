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Akdeniz Belediyesi’ne terör operasyonu!
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Akdeniz Belediyesi'ne terör operasyonu!

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 10:53

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, DEM Partili Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve 4 meclis üyesi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan gözaltına alındı. (İHA)

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan. (Takvim.com.tr)

Şüphelilerin, 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız. (Takvim.com.tr)


Öte yandan operasyonun ardından Akdeniz Belediye binası çevresinde TOMA araçları ve çevik kuvvet ekiplerince önlem alındı.

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