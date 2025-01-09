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Kütahya’da sahipsiz köpek dehşeti!
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Kütahya'da sahipsiz köpek dehşeti!

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 18:17 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 18:19

Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınında, çevredeki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı, vücutlarında çeşitli yaralarla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından belediye ekipleri, bölgedeki köpekleri toplayarak barınağa götürdü.

Başıboş köpekler sokaklarda tehlike saçmaya devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikaya annesi Nuray Karaman (64) ile iş başvurusu için yaya olarak giden Gözde Karaman'a (24), bölgedeki sahipsiz köpek sürüsü saldırdı.

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı yaralandı (AA)

TAM 7 KÖPEK!

Saldıran 7 köpekten yaralı kurtulan anne ve kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı yaralandı (AA)

CHP'Lİ BELEDİYE BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİ?

CHP'li Kütahya Belediyesi'nin yaşanan elim olay sonrası köpekleri toplaması "Bu zamana kadar neredeysiniz?" sorusunu sordurttu.

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı yaralandı (AA)

CHP'li belediyelerin yasaya rağmen sahipsiz köpeklerle ilgili herhangi bir aksiyon almaması mevcuttaki sorunu iyice çıkmaza sokuyor.

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