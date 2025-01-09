Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 18:17 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 18:19

Başıboş köpekler sokaklarda tehlike saçmaya devam ediyor.



Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikaya annesi Nuray Karaman (64) ile iş başvurusu için yaya olarak giden Gözde Karaman'a (24), bölgedeki sahipsiz köpek sürüsü saldırdı.





TAM 7 KÖPEK!



Saldıran 7 köpekten yaralı kurtulan anne ve kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.





CHP'Lİ BELEDİYE BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİ?



CHP'li Kütahya Belediyesi'nin yaşanan elim olay sonrası köpekleri toplaması "Bu zamana kadar neredeysiniz?" sorusunu sordurttu.







CHP'li belediyelerin yasaya rağmen sahipsiz köpeklerle ilgili herhangi bir aksiyon almaması mevcuttaki sorunu iyice çıkmaza sokuyor.