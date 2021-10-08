AK Parti'den CHP'nin Adalar'daki TÜGVA işgaline sert tepki: Hain niyetlere asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ne yaptığı hukuksuz baskınla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP yönetimine seslenen Özsoy, "Yeni bir Gezi kalkışmasına hazırlanmak ve bunu da Adalar üzerinden başlatmak gibi hain niyetleri olanlar varsa şunu iyi bilsinler ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkesini ve milletini canından çok seven milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bizler buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.