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    • 08.10.2021 11:44
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    İşte İBB'nin TÜGVA işgali gerçekleri! TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila madde madde anlattı

    Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği’nde salı günü başlayan İBB işgali son buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin binadan çıkarılmasından sonra bina içerisinde gençler eski faaliyetlerine geri döndü. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, İBB'nin hukuksuz işgalini adım adım anlattı. "TÜGVA, Adalar’da İstanbul Şehir Hatları A.Ş’nin kiracısıdır, İBB’nin, CHP’nin, CHP teşkilatının ya da Canan Kaftancıoğlu’nun kiracısı değildir." diyen Atila, "Canan Kaftancıoğlu diğer olaylarda gösterdiği tepkilere benzer şekilde bu olayda da kendini devlet kurumları yerine koyarak hukuksuz tahliye gerçekleştirmek istemiştir. Ne Canan Kaftancıoğlu ne CHP Adalar ilçe başkanı ne de İBB zabıtası tahliyeyle görevli icra memuru değildir." ifadelerini kullandı.

    İşte İBB’nin TÜGVA işgali gerçekleri! TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila madde madde anlattı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkıştı.

    İBB, kira sözleşmesi olmasına rağmen TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğini işgal etti.

    İBB zabıtasının hukuksuz şekilde bastığı TÜGVA binasında 1 polis memuru yaralandı eşyalar adeta gasbedilir şekilde dışarıya taşındı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atilla, Türkiye Gençlik Vakfı Adalar İlçe Gençlik Merkezi ile ilgili yaşanan hukuksuzluğu madde madde anlattı.



    İşte Atila'nın o açıklamaları:

    Türkiye Gençlik Vakfı Adalar İlçe Gençlik Merkezi ile ilgili yaşanan hukuksuzluğu anlatalım:

    1- TÜGVA, Adalar'da İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin kiracısıdır, İBB'nin CHP'nin CHP teşkilatının ya da Canan Kaftancıoğlu'nun kiracısı değildir.



    2- İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin TÜGVA aleyhine açtığı tahliye davası yoktur. Bu sebeple de ortada uygulanabilir herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.



        Kaldı ki Türk hukukunda mahkeme kararlarının infazları icra daireleri tarafından gerçekleştirilir, belediye zabıtaları tarafından değil, ortada bırakın bir mahkeme kararını tahliyeye yönelik açılmış bir dava bile yokken Şehir Hatları A.Ş personeli dahi olmayan belediye zabıtalarının tahliyeye kalkması hukuksuzluktur zorbalıktır.



        3- Canan Kaftancıoğlu diğer olaylarda gösterdiği tepkilere benzer şekilde bu olayda da kendini devlet kurumları yerine koyarak hukuksuz tahliye gerçekleştirmek istemiştir. Ne Canan Kaftancıoğlu ne CHP Adalar ilçe başkanı ne de İBB zabıtası tahliyeyle görevli icra memuru değildir.

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        Haberler Güncel İşte İBB'nin TÜGVA işgali gerçekleri! TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila madde madde anlattı
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