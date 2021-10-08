İşte İBB’nin TÜGVA işgali gerçekleri! TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila madde madde anlattı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkıştı.
İBB zabıtasının hukuksuz şekilde bastığı TÜGVA binasında 1 polis memuru yaralandı eşyalar adeta gasbedilir şekilde dışarıya taşındı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atilla, Türkiye Gençlik Vakfı Adalar İlçe Gençlik Merkezi ile ilgili yaşanan hukuksuzluğu madde madde anlattı.
İşte Atila'nın o açıklamaları:
Türkiye Gençlik Vakfı Adalar İlçe Gençlik Merkezi ile ilgili yaşanan hukuksuzluğu anlatalım:
1- TÜGVA, Adalar'da İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin kiracısıdır, İBB'nin CHP'nin CHP teşkilatının ya da Canan Kaftancıoğlu'nun kiracısı değildir.
2- İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin TÜGVA aleyhine açtığı tahliye davası yoktur. Bu sebeple de ortada uygulanabilir herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.