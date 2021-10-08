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    • 08.10.2021 07:46
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    CHP'li Ali Ercan Akpolat’ın ablası da işgalci çıktı: Adalar TÜGVA'nın alt katını kira akdi olmadan işletiyor

    İstanbul Büyükada iskelesindeki TÜGVA Temsilciliği’ni işgal eden CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın aynı yerde ‘gerçek işgalci’ olduğu ortaya çıktı. Akpolat’ın ablası Gönül Dinler’in TÜGVA merkezinin alt katındaki Alem Büfe’yi kira akdi olmadan, işgal ederek işlettiği anlaşıldı.

    CHP’li başkanın işgal oyunu!

    İstanbul Şehir Hatları ile 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haksız yere fesih kararı sonrası TÜGVA binasını CHP teşkilatı bastı.

    Salı günü zabıtanın da katıldığı o işgalde, vakıf malları kaçırılırken, işgal girişimi çarşamba sabahı polis operasyonuyla sona erdi.



    TÜGVA'yı işgal ederek, sosyal medya hesaplarından "işgal selfie'si" paylaşan CHP'li vandalların başını çeken CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ise ablasının iskelede ruhsatsız dükkânının olduğu ortaya çıktı.

    Akpolat'ın ablası Gönül Dinler'in Alem Büfe adlı hediyelik eşya satan dükkânın sahibi olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Dinler'in aynı zamanda Maltepe Belediyesi'nde CHP'den Meclis Üyesi olduğu belirtildi. Gelişme sonrası DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin de Ali Ercan Akpolat'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.



        KİRA KONTRATI BİLE YOK
        DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, Gönül Dinler'in, İBB'ye ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'yle kira kontratı olmadan dükkan işlettiğini söyledi ve "Ablası orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor?" diye sordu. Nail Murat Pekin, şunları söyledi: "Sayın İlçe Başkanı Ercan Akpolat, 'TÜGVA komik bir para ile orayı kiraladı. Orayı işgalci TÜGVA'dan kurtaracağız' diye beyanatlarda bulundu.

        Peki o TÜGVA'nın kiracısı olduğu yerin alt katında kendi ablasının dükkanı var. Ve o dükkanında mal sahibi yine Şehir Hatları İşletmesi. Peki o dükkan ile ilgili olarak ablasının kira kontratı var mı? Bildiğimiz üzere yok. Ablası orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor? Tabi ben biliyorum da ona sorun isterseniz. Acaba orayı da işgalden kurtarmak gibi bir düşüncesi var mı? Merak bu ya.."

        Ali Ercan Akpolat ve ekibi, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmiş, İBB zabıtasının vakfın eşyalarını hukuka aykırı olarak götürülmesine de destek vermişti. Zabıtaların baskını sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis ile TÜGVA üyesi Veysel Yıldız yaralanmıştı. Akpolat ve ekibi, binada bir de poz vermişti. Adalar Kaymakamlığı'nın kararıyla Çevik Kuvvet ekipleri, Ali Ercan Akpolat ve partilileri binadan 27 saat sonra çıkarmıştı.



        "AZ BUÇUK ONUR KIRINTISI VARSA, İSTİFA ETMESİ DOĞRU OLANDIR"
        Nail Murat Pekin, Ali Ercan Akpolat'ı istifaya da davet etti. Pekin, "Ticaret yapılamaz dediği binanın giriş katında CHP Adalar İlçe Başkanı'nın kendi öz ablası hiçbir kira akti olmadan işgalci pozisyonu ile yıllardır hediyelik eşya dükkanı işletip, dükkanının önünde de işporta tezgahı işletiyor. Gelinen durumda, Sayın İlçe Başkanı'nın, üzerinde az buçuk onur kırıntısı varsa, istifa etmesi doğru olandır" dedi.

        Nail Murat Pekin, şunları söyledi:
        "Adalar Vapur İskelesi, ticari amaç güdülmemesi şartı ile denizcilik yolları işletmesi tarafından şehir hatları olarak İBB'ye devir edilmiştir. Bu sebeple o binada hiçbir şekilde ticari işletme bulunamaz."



        "Gelinen noktada, 2018 yılında kamuya yararlı vakıf statüsü gerekçe gösterilerek binanın üst katı TÜGVA isimli vakfa 10 seneliğine kiralanıyor. 5 Ekim 2021 günü İBB zabıtaları 'tahliye kararı var' diye binanın üzerindeki vakfın kapısını kırıp yeri tahliye ediyorlar. Ancak, ortada bir tahliye kararı olmaması ve olsa bile tahliye etme yetkisinin belediye zabıtasında olmaması sebebiyle, bir takım karışıklıklar ve üzücü olaylar yaşanıyor. Buraya kadar olan konu iki kurum arasındaki bir konu ve yargı kararını verecektir."



            "Ancak, CHP İlçe Başkanı kendisine durumdan vazife çıkartıp, örgütüne çağrı yaparak bu yeri vakfın işgalinden kurtaracağız sloganı ile söz konusu yeri işgal etme eylemi düzenliyor. Yaşanan arbede sonucu yaralananlar oluyor. İl Başkanı Sayın Kaftancıoğlu'na binanın ticari amaçla kullanılamayacağı, vakfın ticari amaçla kafe işlettiği açıklamasını yaptırıyor. Akabinde kendisi de aynı cümleleri bağlandığı kanallarda sarf ediyor."

            "Ancak ticaret yapılamaz dediği binanın giriş katında CHP Adalar İlçe Başkanının kendi öz ablası hiçbir kira akti olmadan işgalci pozisyonu ile yıllardır hediyelik eşya dükkanı işletip, dükkanının önünde de işporta tezgahı işletiyor."



            "Bu arada da öz ablası aynı zamanda Maltepe Belediye Meclis Üyesi. Siyaset namus ile yapıldığında insanlara onur kazandırır, namus yolundan sapılarak yapıldığında ise insanları soytarı durumuna düşürür."

            "Ben ve arkadaşlarım, CHP üyeliğinden bu durumu gördüğümüz için zamanında istifa ettik. Zira bu anlayışın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi sonunda 'işporta' partisi haline getirdiğini üzülerek gözlemlemiştik. Gelinen durumda, Sayın İlçe Başkanı'nın, üzerinde az buçuk onur kırıntısı varsa, istifa etmesi doğru olandır."



            İBB UTANMADAN YALAN SÖYLÜYOR
            TÜRKIYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, Adalar İlçe Temsilciliği'nin tahliye edilmek istenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) öne sürdüğü iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. TÜGVA İstanbul'un Twitter hesabından, "Tarafımıza yüklenen asılsız iddiaların aslını sizler için derledik" notuyla paylaşım yapıldı.

                Paylaşımda, İBB tarafından yapılan açıklamada "TÜGVA sözleşmeye aykırı olarak iskeleyi 3. kişilere devrettiği için sözleşme feshedilmiştir" denildiği anımsatılarak, TÜGVA'nın sözleşmenin imzalandığı 2018 yılında bu yana kiralanan yerin tamamını kütüphane, ücretsiz çay-kahve ikramı ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler için gençlerin hizmetine sunduğu kaydedildi.

                Açıklamada, İBB'nin, "İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin Büyükada İskelesi'nin kesin olarak tahliyesine karar verdiğini" ifade ettiği hatırlatılırken, "Mahkemenin tahliyeye dair hiçbir kararı söz konusu değildir. Böyle bir tahliye kararı olsaydı, zaten kararın kendisi paylaşılırdı. İddia sahiplerinden 'olmayan tahliye kararını' paylaşmalarını bekliyoruz" denildi.


                Hafta başında yaşanan olayda, CHP ilçe teşkilatı üyeleri, TÜGVA binasını zabıtalar eşliğinde işgal etmişti. İşgalde vakfın malları kamyonlarla kaçırılmıştı.

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                Haberler Güncel CHP'li Ali Ercan Akpolat’ın ablası da işgalci çıktı: Adalar TÜGVA'nın alt katını kira akdi olmadan işletiyor
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