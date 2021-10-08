CHP'li Ali Ercan Akpolat’ın ablası da işgalci çıktı: Adalar TÜGVA'nın alt katını kira akdi olmadan işletiyor

Peki o TÜGVA'nın kiracısı olduğu yerin alt katında kendi ablasının dükkanı var. Ve o dükkanında mal sahibi yine Şehir Hatları İşletmesi. Peki o dükkan ile ilgili olarak ablasının kira kontratı var mı? Bildiğimiz üzere yok. Ablası orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor? Tabi ben biliyorum da ona sorun isterseniz. Acaba orayı da işgalden kurtarmak gibi bir düşüncesi var mı? Merak bu ya.."

Ali Ercan Akpolat ve ekibi, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmiş, İBB zabıtasının vakfın eşyalarını hukuka aykırı olarak götürülmesine de destek vermişti. Zabıtaların baskını sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis ile TÜGVA üyesi Veysel Yıldız yaralanmıştı. Akpolat ve ekibi, binada bir de poz vermişti. Adalar Kaymakamlığı'nın kararıyla Çevik Kuvvet ekipleri, Ali Ercan Akpolat ve partilileri binadan 27 saat sonra çıkarmıştı.