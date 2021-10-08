CHP'li Ali Ercan Akpolat’ın ablası da işgalci çıktı: Adalar TÜGVA'nın alt katını kira akdi olmadan işletiyor

İstanbul Şehir Hatları ile 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haksız yere fesih kararı sonrası TÜGVA binasını CHP teşkilatı bastı.
Salı günü zabıtanın da katıldığı o işgalde, vakıf malları kaçırılırken, işgal girişimi çarşamba sabahı polis operasyonuyla sona erdi.
TÜGVA'yı işgal ederek, sosyal medya hesaplarından "işgal selfie'si" paylaşan CHP'li vandalların başını çeken CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ise ablasının iskelede ruhsatsız dükkânının olduğu ortaya çıktı.
Akpolat'ın ablası Gönül Dinler'in Alem Büfe adlı hediyelik eşya satan dükkânın sahibi olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Dinler'in aynı zamanda Maltepe Belediyesi'nde CHP'den Meclis Üyesi olduğu belirtildi. Gelişme sonrası DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin de Ali Ercan Akpolat'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.